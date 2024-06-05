Η βλάβη στον κλιματισμό των αιθουσών του δικαστικού μεγάρου στον Πύργο, καθώς και η επί μακρόν μη επισκευή τους, δημιουργεί μια αφόρητη κατάσταση για δικαστές, δικηγόρους καθώς και στους εμπλεκόμενους σε κάθε δίκη.

Αυτό το γεγονός συνδυαζόμενο για τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, δημιουργεί μια πνιγηρή ατμόσφαιρα και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διεξαχθεί κανονικά κάθε δίκη.

Για του λόγου του αληθές χθες συνέβη και ένα λιποθυμικό επεισόδιο σε παράγοντα της δίκης, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη την άμεση επισκευή του κλιματισμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.