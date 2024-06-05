Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 5 Ιουνίου 1947 - Το Σχέδιο Μάρσαλ και η ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς αναφερόμενος στο πρόσωπο του George Marshall είναι το περίφημο οικονομικό Σχέδιο που φέρει το όνομά του, το οποίο τοποθετείται χρονικά το 1947

Σαν σήμερα

  • 1825 ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Σαν σήμερα

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.

  • 1947 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ

Σαν σήμερα

Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

  • 1961 ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Σαν σήμερα

Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών (6,71 μ.) από το καλάθι.

  • 1967 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ

Σαν σήμερα

Αρχίζει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark