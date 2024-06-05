Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σορό του άνδρα που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Σχοινιά Μαραθώνα σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από την ακτή.

Η ακριβής αιτία θανάτου του άτυχου άνδρα, ηλικίας περίπου 40-45 ετών, δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί κατά την ιατροδικαστική εξέταση, λόγω της κατάστασης προχωρημένης σήψης όπου ήταν η σορός.

Όσον αφορά στο σημάδι που φέρει στο πόδι, σύμφωνα με τις Αρχές, προήλθε από το σχοινί που με βάναυσο τρόπο είχε δεθεί γύρω του. Δεν πρόκειται δηλαδή για τατουάζ, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Παράλληλα, παραμένει για την ώρα ένας άγνωστος άνδρας. Δεν κατάφεραν οι αρχές να τον ταυτοποιήσουν, να δουν ποιος είναι, αν έχει απασχολήσει ποινικά τις Αρχές, αν έχει δηλωθεί εξαφάνιση και φυσικά πώς βρέθηκε με ένα βαρίδι 10 κιλών δεμένο στο πόδι του στον πάτο της θάλασσας.

