Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Δυσκολίες θα συναντήσουν και σήμερα, Τετάρτη οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής λόγω της αυξημένης κίνησης που υπάρχει.

Συγκεκριμένα, προβλήματα υπάρχουν αυτή την ώρα:

- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού

- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Κολλέγιο Αθηνών

- στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα και

- στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα



