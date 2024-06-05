Λογαριασμός
Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Πού θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση

Δεν λείπουν και σήμερα τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής

Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Δυσκολίες θα συναντήσουν και σήμερα, Τετάρτη οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής λόγω της αυξημένης κίνησης που υπάρχει.

Συγκεκριμένα, προβλήματα υπάρχουν αυτή την ώρα:

- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού 
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Κολλέγιο Αθηνών
- στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα και 
- στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα
 

