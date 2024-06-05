Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Δυσκολίες θα συναντήσουν και σήμερα, Τετάρτη οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής λόγω της αυξημένης κίνησης που υπάρχει.
Συγκεκριμένα, προβλήματα υπάρχουν αυτή την ώρα:
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Κολλέγιο Αθηνών
- στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανά τμήματα και
- στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα
