Δικαστική Αστυνομία: Νέα προκήρυξη για 500 μόνιμες προσλήψεις Ελλάδα 16:10, 04.10.2023 linkedin

H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.