Διευκρίνηση Αστυνομίας για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων: Σε κανένα στάδιο της έρευνας δεν έχει προκύψει αναφορά στο όνομα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν καταγγελλόμενη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, ότι «σε κανένα στάδιο της μέχρι τώρα έρευνας, είτε κατά την προανακριτική διαδικασία είτε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Κάθε σχετικός ισχυρισμός που διακινείται στον δημόσιο λόγο στερείται οποιασδήποτε τεκμηρίωσης στα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας».

Ακόμη, αναφέρει ότι «όσον αφορά στις αναφορές περί ολιγωρίας, σημειώνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την πρώτη στιγμή της αναφοράς της υπόθεσης, ενήργησε άμεσα τόσο σε υπηρεσιακό όσο και δικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, στην οποία υπεβλήθη άμεσα το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν καταγγελλόμενη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σε κανένα στάδιο της μέχρι τώρα έρευνας, είτε κατά την προανακριτική διαδικασία είτε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Κάθε σχετικός ισχυρισμός που διακινείται στον δημόσιο λόγο στερείται οποιασδήποτε τεκμηρίωσης στα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις αναφορές περί ολιγωρίας, σημειώνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την πρώτη στιγμή της αναφοράς της υπόθεσης, ενήργησε άμεσα τόσο σε υπηρεσιακό όσο και δικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, στην οποία υπεβλήθη άμεσα το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε.

Η προστασία των θυμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ κάθε καταγγελία που περιλαμβάνει στοιχεία αξιόποινης πράξης εξετάζεται με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, ιδίως όταν αφορά ζητήματα τόσο σοβαρά όσο η εμπορία ανθρώπων.

Υπογραμμίζεται ότι, η δημόσια διακίνηση ατεκμηρίωτων πληροφοριών όχι μόνο δεν συνεισφέρει στη διαλεύκανση των υποθέσεων, αλλά αντίθετα δύναται να πλήξει την αξιοπιστία των Θεσμών και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική κατάσταση θυμάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στο έργο της, υπηρετώντας το καθήκον της με επαγγελματισμό, αμεροληψία και πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δήλωση Χρυσοχοΐδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη σε δήλωσή του σημείωσε: «Με αφορμή συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρεται να διατυπώθηκαν από πρόσωπο που ελέγχεται για βαρύτατα αδικήματα, με έγκλησή μου στις εισαγγελικές αρχές ζήτησα τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας ώστε να διαπιστωθεί αν όντως διατυπώθηκαν και σε περίπτωση που ισχύει αυτό να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του. Όπως επίσης και σε βάρος οποιουδήποτε άλλου τυχόν εμπλεκομένου».

