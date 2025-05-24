Θρίλερ με τη νεκρή στη Νέα Χαλκηδόνα: Στραγγαλισμό βλέπει ο ιατροδικαστής - Αναζητείται ένας άνδρας

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την 48χρονη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής, σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Περικλέους στη Νέας Χαλκηδόνας.

Την 48χρονη εντόπισε στις 18:50 ο 20χρονος γιος, με τον οποίο έμεναν μαζί και ενημέρωσε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα σε ύπτια θέση στο κρεβάτι της και τον χώρο στο δωμάτιο αναστατωμένο ενώ η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό εκτιμά ότι ο θάνατός της πιθανόν να προήλθε από στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 48χρονη ήταν χωρισμένη και η Αστυνομία αναζητά έναν άνδρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση το τελευταίο διάστημα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

