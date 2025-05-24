Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια θα δώσουν το «παρών» στη ΝAFSA, σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η NAFSA, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης του συνόλου των «παικτών» του παγκοσμίου οικοσυστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια κατά το διάστημα 27-30 Μαΐου 2025. Εκεί, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα η ΑΜΚΕ των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ, η «Study In Greece», με εκπροσώπους από 10 πανεπιστήμια.

Αναλυτικότερα, τα πανεπιστήμια που έχουν ενταχθεί στην «αποστολή» της Study in Greece είναι τα εξής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

«Η αδιάλειπτη συμμετοχή στις διεθνείς διοργανώσεις έχει εξασφαλίσει στη χώρα μας μια περίοπτη θέση στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, ενισχύοντας σημαντικά την αναγνωρισιμότητά της», σχολίασε σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της «Study In Greece», Χρήστος Μιχαλακέλης.

Όπως επεσήμανε, η πλαισίωση της SIG από τα ελληνικά πανεπιστήμια, σε μία ενιαία, εθνική αποστολή στις διεθνείς εκθέσεις έχει συνεισφέρει κατά τα τελευταία χρόνια «σημαντικά στη ραγδαία και ποιοτική ανάπτυξη της διεθνοποίησης της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης» και παράλληλα «αναδεικνύουν το ρόλο της Study in Greece ως εθνικού φορέα για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων».

Οι εκπρόσωποι της SIG και των ΑΕΙ θα μεταβούν στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της ΝAFSA από την ερχόμενη Τρίτη έως και την ερχόμενη Παρασκευή.

Στο περίπτερο της εθνικής αποστολής, παράγοντες της Ανώτατης Εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το τοπίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επίσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια θα μπορέσουν να αναδείξουν τις ακαδημαϊκές ευκαιρίες που προσφέρουν, ανοίγοντας έτσι προοπτικές για νέες συνεργασίες και εμβάθυνση των ήδη υπαρχουσών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το SIG και οι εκπρόσωποι των δέκα ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων θα παρακολουθήσουν σεμινάρια και εργαστήρια, τα οποία αναμένεται να αποδειχθούν κομβικής σημασίας, για τη χάραξη της στρατηγικής τους για την προσέγγιση της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

«Είναι βέβαιο ότι τη δυναμική εκκίνηση των ελληνικών πανεπιστημίων στο στίβο της διεθνοποίησης θα ακολουθήσει μια εξίσου δυναμική πορεία και η εφαρμογή της στρατηγικής ήπιας ισχύος, όπως είναι η διεθνοποίηση, θα φέρει σημαντικές αλλαγές στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη προς όφελος της ελληνικής κοινότητας», κατέληξε με αισιοδοξία ο κ. Μιχαλακέλης.

