Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος – Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του μαγαζιού Ποσειδώνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις ελαφρά τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.