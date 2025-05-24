Λογαριασμός
Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος – Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του μαγαζιού Ποσειδώνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες

UPDATE: 09:56
EKAB

Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του μαγαζιού Ποσειδώνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις ελαφρά τραυματίες.

