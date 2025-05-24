Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος – Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε σε ποδηλάτες στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του μαγαζιού Ποσειδώνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις ελαφρά τραυματίες.
Πηγή: skai.gr
