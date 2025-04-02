Με φυματίωση διαγνώστηκε νήπιο 2 ετών από την Καβάλα το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το proininews.gr, οι γονείς του παιδιού, κάτοικοι Καβάλας και οι δύο, γνωστοποίησαν την περιπέτεια με την υγεία του εξ αιτίας φυματίωσης. Η αρχική ενημέρωση και άλλων γονέων έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν και επιβεβαιώνουν το περιστατικό.

Στην Καβάλα η αρμόδια Διεύθυνση Υγείας που επίσης ενημερώθηκε, ιχνηλατεί το περιστατικό και δηλώνει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

