Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε και σήμερα η έντονη βροχόπτωση στη Μύκονο με αποτέλεσμα οι δρόμοι του νησιού και ιδίως της Χώρας, να μετατραπούν σε ποτάμια.

Η κυκλοφορία στο νησί απαγορεύτηκε λόγω επικινδυνότητας ενώ το πρωί της Τετάρτης ήχησε το 112 ύστερα από αίτημα του δημάρχου Μυκόνου, εξαιτίας κατολισθήσεων που έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές.

Η βροχή γύρω στις 12 το μεσημέρι σταμάτησε ωστόσο τα σοκάκια της Μυκόνου παραμένουν αποκλεισμένα.

Νωρίτερα η πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων το σπίτι των οποίων είχε πλημμυρίσει.

Το πρωί της Τετάρτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Μυκόνου, το οποίο τους συνιστά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Την ίδια στιγμή οι αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρι να αποκατασταθούν όσον το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σε εξέλιξη οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών σε Πάρο, Μύκονο και Ρόδο

Εντατικά εργάζονται τα συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους δήμους των νησιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Τα περισσότερα προβλήματα έχουν προκληθεί στην Πάρο, τη Μύκονο και τη Ρόδο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει: «Είμαστε τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε συναγερμό, τα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν τελειώσει. Στα νησιά που δέχθηκαν το κύμα κακοκαιρίας, στη Μύκονο έχουμε και σήμερα έντονη βροχόπτωση ενώ στη Ρόδο οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι μόλις σήμερα άρχισαν να εξασθενούν, συνεργεία μας δουλεύουν εντατικά σε όλα τα μέτωπα, της Πάρου φυσικά συμπεριλαμβανομένης. Οι άνθρωποί μας, οι συνεργάτες μας, είναι όλοι στο καθήκον και συνεργάζονται με τις δημοτικές Αρχές ώστε να διαχειριστούν όλες τις καταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

