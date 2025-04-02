Μάνδρα: Εισέβαλαν με κλεμμένο όχημα σε φαρμακείο και άρπαξαν την ταμειακή

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Μάνδρα, με αγνώστους να κλέβουν όχημα από την Ελευσίνα να εισβάλλουν με αυτό στην κεντρική πρόσοψη ενός φαρμακείου.

Στη συνέχεια, οι δράστες παραβίασαν τα εξωτερικά ρολά ασφαλείας του φαρμακείου και απέσπασαν την ταμειακή μηχανή που είχε άγνωστο χρηματικό πόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.