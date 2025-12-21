Διάσωση 142 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τη συνολική διάσωση 142 ατόμων.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 114 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιoχώρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε 28 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται, με τη συνοδεία σκάφους της FRONTEX, στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Πηγή: skai.gr

