Νέα επιχείρηση διάσωσης 41 μεταναστών νότια της Γαύδου

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 41 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και ακολούθως, τούς μετέφερε στη Γαύδο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, με ένταση ανέμων 3 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της νύχτας, συνολικά 131 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές επιχειρήσεις στα ανοιχτά της Κρήτης.

Στο πρώτο περιστατικό, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος πλοίο με σημαία Νήσων Κέιμαν εντόπισε και διέσωσε 33 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 27 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι 27 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στο τρίτο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του Ηρακλείου Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στο τέταρτο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τη FRONTΕX 36 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια νότια των καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

