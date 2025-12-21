Λογαριασμός
Καταγγελία από την Μαρία Καρυστιανού: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών

Να μας πουν με ποια κριτήρια προτεραιοποίησαν τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών»

Έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών καταγγέλλει με ανάρτησή της η κα Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας». 

Αναλυτικά η ανάρτηση

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ  στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης  τους. Άρα η  προσπάθειά τους  για  σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό. 

Να μας πει  όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι - φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά  ετών με  απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο. 

Πρέπει να  υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: 
Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν  όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα; 
Και βέβαια πόσοι φάκελοι με  ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;   
Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς  ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια  πρόστιμα  σε βάρος όσων τόλμησαν να  ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;  

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή  της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών.

