ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης

Ο αγροτοσυνδικαλιστης του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που αφορά στον έλεγχο ύποπτων ΑΦΜ, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο έλεγχος διενεργείται γίνεται από την οικονομική αστυνομία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από το σύνολο των ΑΦΜ που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, φέρεται να χτύπησε στο σύστημα εκείνο του Ανεστίδη, λόγω της μεγάλης επιδότησης που έχει λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως προκύπτει από τον έλεγχο, γα την 5ετία 2019-2024, ο Κ. Ανεστίδης φέρεται να έλαβε παράνομη οικονομική ενίσχυση 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια.

Πιο συγκεκριμένα, από τον έλεγχο των αιτήσεων της τελευταίας 5ετίας διαπιστώθηκε πως υπάρχει αναντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που έχει δηλώσει ως καλλιεργούμενες.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Ο Κώστας Ανεστίδης έχει υποβάλει αίτηση για επιδότηση και φέτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.