Στόχος διαρρηκτών έγινε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις τρεις τα ξημερώματα. Οι τρεις δράστες προσέγγισαν την πρόσοψη της επιχείρησης. Αφού προκάλεσαν φθορές στην κεντρική είσοδο, εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος και άρπαξαν γρήγορα τη λεία τους.

Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο ως όχημα διαφυγής, το οποίο είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα από το Χαϊδάρι.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους,

Πηγή: skai.gr

