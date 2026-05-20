«Κόντρα» ΔΟΕ-υπουργείου Παιδείας για τις εξετάσεις τύπου «PISA»

Με αφορμή την τετράωρη στάση εργασίας που είχε κηρυχθεί για σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα (επονομαζόμενων και ως «ελληνική ΡISA»), το υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο με την οποία γίνεται επίκληση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε παράνομη την εν λόγω στάση εργασίας και τονίζεται ότι η δικαστική κρίση είναι προσωρινά εκτελεστή και δεσμευτική για τις σχολικές μονάδες που εμπλέκονται στη διαδικασία των εξετάσεων.

Όπως αναφέρεται, το διατακτικό της απόφασης αφορά 330 δημοτικά σχολεία και 330 γυμνάσια, καθιστώντας -σύμφωνα με το υπουργείο- μη νόμιμη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ανακοινωθείσα κινητοποίηση.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ έκανε λόγο για «απαράδεκτη και ανυπόστατη» εγκύκλιο, αναφέροντας παράλληλα ότι η νομιμότητα μίας απεργιακής κινητοποίησης κρίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια, πως από πλευράς υπουργείου επιλέγεται «συνειδητά» η καλλιέργεια σύγχυσης και παραπλάνησης, καθώς επίσης και ότι η στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για το πρωινό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας βρίσκεται σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται, ότι στις εξετάσεις τύπου PISA συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης του δημοτικού και της Γ' τάξης γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι και η ΟΛΜΕ είχε κηρύξει στάση εργασίας με αφορμή τη σημερινή διεξαγωγή των εξετάσεων τύπου PISA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

