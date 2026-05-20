Πέντε συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (20 Μαΐου 2026) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να συμμετείχαν σε κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει και οπλισμό.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές.

