Σύλλογοι γονέων στην Ηλιούπολη: Ζητούν μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές μετά την τραγωδία

Την άμεση ενίσχυση των σχολείων της Ηλιούπολης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους της περιοχής, ζητά η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης από το υπουργείο Παιδείας, μετά την αυτοκτονία δύο 17χρονων μαθητριών που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τη σχολική κοινότητα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο κοριτσιών και ζητά να υπάρξει σεβασμός στη μνήμη τους, αλλά και προστασία της ψυχικής κατάστασης των μαθητών.

«Οι σκέψεις όλων μας – γονιών, παιδιών, μαθητών και καθηγητών – είναι στα δύο νέα κορίτσια που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή. Με σεβασμό και βαθιά οδύνη, στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που βιώνουν αυτό το μαρτύριο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Η Ένωση σημειώνει ότι η κοινωνία της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανείπωτη τραγωδία και καλεί όλους να σταθούν με διακριτικότητα απέναντι στις οικογένειες και στα παιδιά που δοκιμάζονται συναισθηματικά. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκεται η ανάγκη για άμεση ψυχολογική υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων από ειδικούς επιστήμονες. Παράλληλα, ζητείται ουσιαστική ενημέρωση των γονέων για το πώς μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Όπως αναφέρει, η πολιτεία οφείλει, ειδικά το 2026, να διασφαλίζει σταθερή υποστήριξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική καθημερινότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης προτίθεται να ζητήσει συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να θέσει εκ νέου το αίτημα για συνεχή και ουσιαστική στήριξη των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Παράλληλα, μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται είναι και η πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος για τους μαθητές της Ηλιούπολης που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, είτε μέσω ποσόστωσης είτε μέσω μοριοδότησης.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, πηγές αναφέρουν ότι, μέχρι χθες, δεν είχαν φτάσει στο υπουργείο τα σχετικά αιτήματα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι μέχρι σήμερα ευνοϊκές ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί για υποψηφίους που επηρεάστηκαν από μεγάλες καταστροφές ή γεγονότα, όπως πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες ή δυστυχήματα, τα οποία επηρέασαν τόσο την ψυχολογία τους όσο και την καθημερινότητα των οικογενειών τους.

Ως παραδείγματα αναφέρονται οι περιπτώσεις των πυρκαγιών στο Μάτι και στη Χίο, καθώς και το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Χίου, για παράδειγμα, είχε ενεργοποιηθεί ειδικό ποσοστό εισαγωγής 2% στα πανεπιστήμια, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Αντίστοιχη ρύθμιση είχε αποφασιστεί και για συγγενείς θυμάτων και πληγέντες από το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ προβλέφθηκε και προσαύξηση 20% στη βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, στην ανακοίνωσή της, ευχαριστεί ενώσεις γονέων από την Αττική για τη στήριξή τους και τονίζει ότι οι γονείς θα συνεχίσουν να διεκδικούν μέτρα για την προστασία και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών.

Πηγή: skai.gr

