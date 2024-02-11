Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στη Ζάκυνθο μετά τη φωτιά που ξέσπασε χθες, Σάββατο στην Έξω Χώρα – Μαριές.

Αυτή την ώρα, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας .

Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα λόγω των των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί μας.



Πηγή: skai.gr

