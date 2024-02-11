Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Ζάκυνθο - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Αυτή την ώρα, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στη Ζάκυνθο μετά τη φωτιά που ξέσπασε χθες, Σάββατο στην Έξω Χώρα – Μαριές. 

Αυτή την ώρα, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας .

Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν  44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων  και 16 οχήματα λόγω των των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί μας.
 

