Η ΠΑΕ ΑΕΚ συλλυπήθηκε τον Τραϊανό Δέλλα για τον χαμό της αγαπημένης του, Γωγώ Μαστροκώστα και τόνισε πως η ψυχή όλης της «Ένωσης» βρίσκεται κοντά στον «Κολοσσό», σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνει...

Η ανακοίνωση:

Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει.

Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ...

Είναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ...

Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.