Μια απέραντη λασπολίμνη: Δείτε βίντεο με τη Λάρισα από ψηλά μετά τις πλημμύρες Ελλάδα 12:08, 12.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο δείχνει από ψηλά την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, πνιγμένη στη λάσπη και με καταστραμμένες υποδομές