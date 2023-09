Μάχη με τον χρόνο για τα πλημμυρισμένα χωριά της Θεσσαλίας: Παραμένουν αποκλεισμένες επτά κοινότητες του Κάμπου Ελλάδα 11:57, 12.09.2023 linkedin

Από τα 21 χωριά, υπάρχουν 7 – Πηνειάδα, Κεραμίδι, Βλοχός, Μεταμόρφωση, Μάραθος, Κόρδα και Κοσκινάς τα οποία δεν έχουν ακόμη οδική πρόσβαση καθώς δεν έχει υποχωρήσει ακόμη η στάθμη των υδάτων.