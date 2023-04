«Απόβαση» προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Αθήνα

Ο αμερικανικός στρατός συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας με ορισμένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα που διαθέτει - Αμερικανικά ΤΟΜΑ, HIMARS

Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως αποτυπώθηκε με την υπογραφή της ανανεωμένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, επιβεβαιώνει η σημαντική παρουσία αμερικανικών εταιρειών στη DEFEA 2023.



Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που ο αμερικανικός στρατός συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας με ορισμένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα που διαθέτει, τα οποία μάλιστα, βρίσκονται στην επίκεντρο των επιχειρήσεων τόσο στις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας, όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά και ορισμένα από αυτά στο «στόχαστρο» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



HIMARS και Black Hawk



Γνωστοί για την αποτελεσματικότητα τους, οι αμερικανικοί εκτοξευτές πυραύλων M142 HIMARS που κατασκευάζει η Lockheed Martin θα βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη DEFEA. Το πανίσχυρο οπλικό σύστημα παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τις επιτυχίες που σημειώνει στα πεδία των μαχών όσο και μετά την ανακοίνωση των εταιρειών Lockheed Martin και Rheinmetall για την από κοινού ανάπτυξη ενός γερμανικού αμυντικού πυραυλικού συστήματος, αντίστοιχου των HIMARS.

Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει και το Ελικόπτερο UH-60M, το θρυλικό Black Hawk της Sikorsky/Lockheed Martin. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή στρατιωτικά ελικόπτερα στον κόσμο, με περισσότερες από 5.000 μονάδες που υπηρετούν σε 35 χώρες. Το ελικόπτερο που θα έρθει στην Ελλάδα θα ανήκει στην έκδοση «Mike», με τον συγκεκριμένο τύπο να έχει στο δυναμικό του περισσότερες από 15 εκατομμύρια ώρες πτήσης και πάνω από 4 εκατομμύρια ώρες σε περιβάλλον μάχης.



Το Black Hawk βρίσκεται άλλωστε, στο «στόχαστρο» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για να αντικαταστήσει τα γερασμένα πλέον UH-1 Huey του Στρατού Ξηράς ενώ συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής και της Πολεμικής Αεροπορίας ως ελικόπτερο Έρευνας και Διάσωσης. Το Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιεί ήδη μια παραλλαγή του συγκεκριμένου ελικοπτέρου, το S-70 Aegean Hawk και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται στην Ελλάδα και τα ακόμη πιο σύγχρονα ανθυποβρυχιακά MH-60 Romeo, της ίδιας «οικογένειας» ελικοπτέρων. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων έχει ήδη αποστείλει το σχετικό αίτημα (LoR for LoA) για τα ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς και περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον.



Εντυπωσιακή αμερικανική παρουσία

Στη DEFEA 2023 θα δώσει το «παρών» και το γνωστό στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Μ270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) στην πιο σύγχρονη εκδοχή του, την Α2, με νέο σύστημα ελέγχου πυρός, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πυραύλων ακριβείας (Precision Strike Missile) κινητήρα 600 ίππων, αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης και καλύτερη θωράκιση της καμπίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αμερικανικός στρατός σκοπεύει να αναβαθμίσει ολόκληρο των στόλο των 225 M270A1 που διαθέτει αλλά και 160 παροπλισμένα M270A0 στην έκδοση Α2.



Οι επισκέπτες της έκθεσης, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και για το τακτικό τροχοφόρο όχημα JLTV(Joint Light Tactical Vehicle) της Oshkosh που χρησιμοποιούν ο Στρατός, οι Πεζοναύτες και η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Πρόκειται μάλιστα, για ένα από τα οχήματα – φορείς του ισραηλινού συστήματος Spike NLOS, το οποίο σύντομα θα διαθέτουν και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και το μεγαλύτερο όχημα της αμερικανικής Oshkosh, FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) που χρησιμοποιεί ο Στρατός των ΗΠΑ.

Αμερικανικά ΤΟΜΑ

Ο αμερικανικός Στρατός θα παρουσιάσει ακόμη, το πανίσχυρο Μ1134 TOW Carrier ATGM (Anti-Tank Guided Missile Vehicle) της οικογένειας οχημάτων Stryker, ένα σύγχρονο Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης (ΤΟΜΑ) που χρησιμοποιείται ως κύριο αντιαρματικό μέσο και διαθέτει αξιοσημείωτες δυνατότητες έναντι θωρακισμένων απειλών καθώς είναι εξοπλισμένο με πυραύλους τύπου TOW. Όσοι βρεθούν στη DEFEA θα δουν και την αμερικανική εκδοχή του Μ1117 Guardian της Textron, που τέθηκε πρόσφατα στην υπηρεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Αθήνα πρόκειται να παραλάβει συνολικά 1.200 οχήματα του συγκεκριμένου τύπου μέσω του προγράμματος EDA, με εκατοντάδες να έχουν ήδη παραληφθεί και τα υπόλοιπα να καταφθάνουν μέσα στους επόμενους μήνες.



Στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης αμυντικής συνεργασίας Αθήνας - Ουάσιγκτον, στο Metropolitan Expo θα βρεθούν σημαντικές αμερικανικές εταιρείες, όπως η Aviation Procurement Systems, η BAE Systems, η Boeing, η D&M Ammunition Manufacturing Solution, η Dillon Aero, η Erickson Inc., η General Atomis Aeronautical, η Lockheed Martin, η Onex, η Pratt & Whitney, η Raytheon Technologies Corporation, η State of Missouri International Trade & Investment, η EWR Radar Systems, η Masterclock, η Textron Aviation Inc., η Titanium Industries, η Velos Rotors Inc., η By-Linear/By-Light, η Summit Aviation Inc., η Alpha Systems, η Air Industrial – G. Alexandris and Join Stock Co., η Total View, η Aeroservices, η S3 Aerodefense, η Northrop Grumman και η Cubit Digital Intelligence.

