Ξάνθη: Φωτιά στον δήμο Μύκης

Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον δήμο Μύκης, στην Ξάνθη.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος στο έργο της κατάσβεσης 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
