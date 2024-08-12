Λογαριασμός
Ξάνθη: Οριοθετημένη η φωτιά στον δήμο Μύκης

Από την πυρκαγιά στην Ξάνθη δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

UPDATE: 22:00
Ξάνθη: Φωτιά στον δήμο Μύκης

Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον δήμο Μύκης, στην Ξάνθη.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα και 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος στο έργο της κατάσβεσης 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

