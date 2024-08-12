Υποχρεωτική παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα στον Βορειοανατολικό Τομέα Αττικής εξαιτίας των πυρκαγιών

Εξαιτίας των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Βορειανατολικής Αττικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα καθιστά υποχρεωτική την άμεση παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο μέχρι και αύριο Τρίτη 13/8 και καλεί τους εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στο πλαίσιο της θεσμικά προβλεπόμενης υποχρέωσής τους, να προστατεύουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα:

1. Οι εργοδότες επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές οφείλουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.32, ν.5053/2023, να συμμορφώνονται άμεσα με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, ιδίως μέτρα που αφορούν στην υποχρεωτική εκκένωση ή την προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

2. Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται στον Βορειανατολικό Τομέα Αττικής και για τις ημέρες Δευτέρα 12.08.2024 και Τρίτη 13.08.2024, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, ενδεικτικά αναφερόμενες, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα (delivery) κ.λπ.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της κοινής ωφέλειας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (M.M.E), καθώς και των υπηρεσιών/εργασιών που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων πυρκαγιών και την διάσωση και περίθαλψη ανθρώπων και ζώων. Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της ζωής είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις υποχρεωτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.