ΔΕΔΔΗΕ: Πάνω από 350 τεχνικοί θα καταγράψουν τις ζημιές από τη φωτιά

Αναλυτική ενημέρωση για τις ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα υπάρξει όταν και εφόσον καταστεί δυνατή η πρόσβαση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ στις περιοχές της Αττικής που πλήττονται από τις πυρκαγιές, όπου - λόγω της φωτιάς - σημειώνονται διακοπές ηλεκτροδότησης.

Όπως επισημαίνει ο Διαχειριστής όταν επιτραπεί η πρόσβαση των συνεργείων θα γίνει επιθεώρηση του δικτύου, καταγραφή των ζημιών και αποκατάσταση τους.

Σημειώνει ακόμη ότι το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και των συνεργαζόμενων εταιριών βρίσκονται επί ποδός από την πρώτη στιγμή έναρξης της χθεσινής φωτιάς, ενώ περισσότεροι από 350 τεχνικοί στη ΒΑ Αττική είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης για την όσο ταχύτερα δυνατή επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών. Ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ από όλη την Ελλάδα είναι επίσης σε ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.