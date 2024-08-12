Στις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στα μέτωπα της πυρκαγιάς αναφέρθηκε με δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι η κατάσταση γίνεται εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σφοδρών ανέμων και του δύσβατου της περιοχής.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περισσότερες από 20 ώρες, ενώ τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν είναι στην Καλλιτεχνούπολη και το Γραμματικό. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε Διόνυσο, Βαρνάβα και Μικροχώρι.

Επίσης ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι η αντίδραση ήταν άμεση καθώς 5 λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς στον Βαρνάβα, έκανε ρίψεις εναέριο μέσο και στα 7 λεπτά έφθασαν οι πρώτες επίγειες δυνάμεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν καθώς σύμφωνα με τον υπουργό, 670 πυροσβέστες έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης.

Τέλος ο υπουργός είπε ότι συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση με όλες τις δυνάμεις, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις καιρικές προβλέψεις καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων.

Πηγή: skai.gr

