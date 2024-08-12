Ανοιχτό θα είναι από σήμερα και για όσο χρειαστεί το κλειστό γυμναστήριο Κοντοπεύκου (Δωριέων 20 και Κανάρη), προκειμένου να συνδράμει στη φιλοξενία πυρόπληκτων, οι οποίοι λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και χρειάζονται προσωρινό χώρο φιλοξενίας.

Σε 24ωρη επιφυλακή παραμένει όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καθώς και σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση στον Υμηττό, για προληπτικούς λόγους.

