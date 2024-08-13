Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Copernicus: Στη μεγάλη φωτιά στην Αττική κάηκε έκταση 85 τετραγωνικών χιλιομέτρων - Φωτογραφία

Γίνεται λόγος για 23 χιλιόμετρα πύρινα μέτωπα, και 168 ενεργές εστίες

Copernicus: Στη μεγάλη φωτιά στην Αττική κάηκε έκταση 85.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Μεγάλη η καταστροφή στη βορειοανατολική Αττική. Στη μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε στην περιοχή του Βαρνάβα την Κυριακή, κάηκε έκταση 8.500 χιλιάδων εκταρίων, δηλαδή 85 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αναφέρει το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Γίνεται επίσης λόγος για 23 χιλιόμετρα πύρινα μέτωπα, και 168 ενεργές εστίες. 

Live εικόνα από δορυφόρο δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο μέτωπο 

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο από τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική, η εικόνα είναι καλύτερη, υπάρχουν όμως εκατοντάδες εστίες που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, και τα 6 Μποφόρ σε συνδυασμό με την ξηρότητα του εδάφους δεν είναι λίγα, επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο Νικόλας Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστών, για τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική.

Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, δόθηκε τεράστια ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πεζοπόρα για να σβήσουν τα καντηλάκια για να μην υπάρξει αναζωπύρωση, για να μην υπάρξει ενεργό μέτωπο όπως έγινε τα ξημερώματα στη θέση Ερυθρός (στη Νέα Μάκρη) σημείωσε.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αττική Πυρκαγιά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark