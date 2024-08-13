Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι από χθες, Δευτέρα, στο πεδίο και πραγματοποιούν αυτοψίες στα κτίρια με ζημιές από την πυρκαγιά στην Αττική. Χθες ήταν στο Δήμο Μεγαραίων.

Σήμερα έχουν ξεκινήσει από το πρωί σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνα, Πεντέλης, Παλλήνης και Ραφήνας – Πικερμίου, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνεννόησης με τους Δήμους.

Αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί 20 κλιμάκια αυτοψιών της ΓΔΑΕΦΚ.

Το έργο συνεχίζεται όλη την ημέρα καθώς και τις επόμενες, ανάλογα και με τις υποδείξεις των Δήμων για τα ζημιές σε κτίρια.

