Διοικητικά πρόστιμα 4.640,60 ευρώ, στον καθένα, επιβλήθηκαν στους δυο ανήλικους, που συνελήφθησαν χθες Δευτέρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Συνελήφθησαν για πυρκαγιά από πρόθεση, σε δασική έκταση, στην Τερψιθέα, του δήμου Γλυφάδας.

Οι δυο ανήλικοι, καθώς και οι κηδεμόνες τους, θα οδηγηθούν σήμερα Τρίτη στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι έπαιζαν με κροτίδες, με συνέπεια να ξεσπάσει η φωτιά.

Αν δεν τύχαινε να ήμασταν εκεί, μπορούσε να είχε ξεσπάσει φωτιά στον Υμηττό τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Λίγο πριν τις 8 (το βράδυ) εκδηλώθηκε η φωτιά, είχαμε περιπολία, ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε στο σημείο και το οριοθετήσαμε, είναι ένα δυσπρόσιτο σημείο. Στη συνέχεια ήρθαν τα ελικόπτερα, που έπαιρναν νερό από δεξαμενές του δήμου, δεν χρειαζόταν να κατέβουν στη θάλασσα, και η φωτιά έσβησε σε μισή ώρα.



Θα μπορούσαμε να είχαμε επέκταση της φωτιάς στον Υμηττό αν δεν ήμασταν εκεί, επισήμανε ο δήμαρχος. Την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά εντοπιστήκαν δυο νεαρά παιδιά, τους κυνήγησαν και οι περίοικοι και στη συνέχεια προσήχθησαν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν σκέφθηκαν ότι «τώρα που όλοι είναι στη ΒΑ Αττική πάμε να βάλουμε φωτιά στον Υμηττό».





Πηγή: skai.gr

