Ανοιχτή είναι από το πρωί σε όλο το μήκος της για τους λουόμενους η παραλία της Αγίας Φωτιάς στη Χίο, αφού η αστυνομία απομάκρυνε τις απαγορευτικές κορδέλες που τοποθετήθηκαν σε τμήμα της, μετά την ενημέρωση από λουόμενο ότι είδε ύποπτο αντικείμενο στον βυθό, το οποίο έμοιαζε με νάρκη.

Στο περιστατικό επενέβησαν Αστυνομία και Λιμενικό και τελικά το πρωί βούτηξαν δύτες στο συγκεκριμένο σημείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που εντόπισαν ήταν μια ρόδα με τσιμέντο!

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες αναμένουν την επίσημη έκθεση, όμως είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι άνοιξε η παραλία, που βεβαιώνει ότι τελικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

