Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Δωρεάν για τους δικαστικούς αντιπροσώπους η διέλευση από τα διόδια Ελλάδα 17:22, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρήσουν αρχείο με καταγραφή των διελεύσεων και σημείωση της απόφασης διορισμού