Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Στην φυλακή ο 74χρονος που σκότωσε τον 50χρονο γείτονα του Ελλάδα 16:04, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε πως στράφηκε κατά του 50χρονου γιατί θεώρησε πως το θύμα τού έριξε κάποια ουσία στο ποτό του