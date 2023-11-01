Ξεκίνησε, σήμερα, Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ένα μεγάλο πρόγραμμα εκτέλεσης των πρωτόκολλων κατεδάφισης, που είναι τελεσίδικα, με στόχο την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.



Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα εκκινεί, πιλοτικά, από την Αττική με την κατεδάφιση 16 ακινήτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις και πρόκειται να επεκταθεί σε άλλες περιοχές της χώρας.



Η αρχή έγινε σήμερα, με την κατεδάφιση ακινήτου -εντός του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στη θέση «Καλαμαρά», Περιφέρειας Δήμου Φυλής- που αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.



Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην πολεοδομική νομοθεσία είναι η αρχή της νομιμότητας».

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των 16 κτιρίων που θα κατεδαφιστούν, μέχρι το τέλος του έτους, στην Αττική:

1η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 2588/19-6-2008 Περιοχή: Φυλή

2η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 880/27-12-1994 Περιοχή: Σταμάτα

3η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 1582/12-4-2002 Περιοχή: Πεντέλη

4η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 1135/19-3-2002 Περιοχή: Στρογγύλι

5η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 2944/22-12-2010 Περιοχή: Ρέθι Δράκου

6η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 2945/22-12-2010 Περιοχή: Ρέθι Δράκου

7η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 1002/15-4-2003 Περιοχή: Μπαρμπουτσάνα Ντράπο

8η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 1319/27-12-1994 Περιοχή: Σκαλοπάτι Άγιος Χαράλαμπος

9η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 3547/6-8-2003 Περιοχή: Ιπίτη

10η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 530/00/19-10-2001 2262/2000/30-10-2001 Περιοχή: Τερψιθέα/Γύρισμα Τερψιθέας

11η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 1098/ΠΕ/9-2-2016 Περιοχή: Χαμολιά Βραυρώνα

12η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Αρ. Πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτου: 68/2008, 75/2008, 76/2008 77/2008, 61/2008, 62/2008, 63/2008, 69/2008, 73/2008, 74/2008, 64/2008, 65/2008, 67/2008 Περιοχή: Αγία Τριάδα Βουρκαρίου

