Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kataggelies@skai: Επικίνδυνο το ετοιμόρροπο κτίριο της παλιάς λαχαναγοράς στη Θεσσαλονίκη

Ο χώρος που βρίσκεται το κτίριο είναι πλήρως εγκαταλελειμμένος, έχουν πέσει σοβάδες με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε παγίδα πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος

κτίριο θεσσαλονίκη

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ έκανε κάτοικος της Θεσσαλονίκης μέσω του Kataggelies@skai.gr, σχετικά με το ετοιμόρροπο κτίριο της παλιάς λαχαναγοράς το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο ο χώρος είναι πλήρως εγκαταλελειμμένος, έχουν πέσει σοβάδες με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε παγίδα πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

Για τον συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν πολλές προτάσεις περί αξιοποίησής του ωστόσο το 2016 το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ο χώρος αυτός υποβαθμίζει τη γυρω περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr Θεσσαλονίκη κτίριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark