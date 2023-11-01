Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ

τροχαίο

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανάμεσα σε ΙΧ και μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δικυκλιστής δεν έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί αρχίζει από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς το σημείο της σύγκρουσης επιηρεάζοντας και το ανίθετο ρεύμα (το καθοδικό) από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τη Ροσινιόλ.

