Αύριο θα κατατεθεί το επίδομα των 1.000 και 700 ευρώ στις πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες

Αύριο, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθεί το οικονομικό βοήθημα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παροχής Οικονομικών Βοηθημάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ και πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το χρηματικό ποσό είναι ύψους 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες μητέρες και πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί φέτος ανέρχεται σε 2.018.900 ευρώ και αφορά 2.651 αγρότισσες μητέρες εκ των οποίων 544 πολύτεκνες και 2.107 τρίτεκνες αγρότισσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

