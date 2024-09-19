Στη σύλληψη ενός 49χρονου οδηγού ταξί που εξέδιδε φορολογικές αποδείξεις με εικονικό ΑΦΜ, προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 49χρονος οδηγός του ταξί, το οποίο του είχε παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη του, κατηγορείται ότι είχε πραγματοποιήσει παραβίαση της σφραγίδας του ταξιμέτρου και επέμβαση στο λογισμικό του με αποτέλεσμα να εκδώσει συνολικά άνω των 5.000 φορολογικών αποδείξεων, χρησιμοποιώντας εικονικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο 49χρονος απέκρυψε από τις αρμόδιες Αρχές το χρηματικό ποσό των 79.286 ευρώ για το οποίο δεν έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ που αναλογεί.

Επιπρόσθετα, ο 49χρονος είχε εισπράξει υπερβολικό κόμιστρο σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, θέτοντας το ταξίμετρο σε διπλή χρέωση αντί μονής χρέωσης κατά το ωράριο που δεν προβλέπεται από το νόμο.

Ο 49χρονος οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για παράβαση των νόμων περί κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, περί καταδολίευσης των οργάνων μέτρησης ταξιμέτρου και ταμειακής μηχανής και για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις, ενώ αντίγραφο της φορολογικής μνήμης του ταξιμέτρου θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω οικονομικό έλεγχο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, «ανάλογοι έλεγχοι με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες πραγματοποιούνται ανελλιπώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

