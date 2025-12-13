Αύριο στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αύριο το πρωί αναμένεται να μεταχθούν στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για το νέο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκειμένου να οδηγηθούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και στη συνέχεια να απολογηθούν.

Οι 15 συλληφθέντες κρατούνται εν τω μεταξύ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.

Οι ΑΦΜ των συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», συγκαταλέγονται στους 6.000 ΑΦΜ που είχε δεσμεύσει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πρόκειται για ΑΦΜ και αιτήσεις ενίσχυσης που είχαν κατατεθεί μέσω του ΚΥΔ στις Αρχάνες Ηρακλείου που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Οι εν λόγω ΑΦΜ στη συνέχεια, κατά πληροφορίες, αποδεσμεύθηκαν και πληρώθηκαν από τις μετέπειτα διοικήσεις του οργανισμού.

Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του ερευνώμενου διαστήματος οι 15 συλληφθέντες εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

O Ανδρουλάκης διαγράφει τον κουμπάρο του από το ΠΑΣΟΚ

Μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο γραμματέας του κόμματος ζήτησε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη από την επιτροπή δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ, μετά τη σύλληψή του, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διαμηνύει ότι «δεν δεχόμαστε καμία σκιά και κανέναν συμψηφισμό», θυμίζοντας τη δέσμευση του προέδρου του κόμματος ότι όποιος εμπλέκεται στο σκάνδαλο, θα διαγράφεται.

