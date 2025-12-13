Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου, Αγίας Λουκίας της παρθένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Άρης, Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα,

Ευγένιος, Ευγένης, Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας, Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα, Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα

Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 23.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

