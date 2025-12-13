Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες - Στη Νίκαια στραμμένα τα βλέμματα

Στη Λάρισα και στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο αγροτών και κτηνοτρόφων που θα συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι στη Νίκαια είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς εκεί εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα στη χώρα πρόκειται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εχθές προς τους εκπροσώπους τους, ότι περιμένει στις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα στο γραφείο του όποια αγροτική αντιπροσωπεία ορισθεί για να συζητήσουν δεν φάνηκε να πιάνει τόπο, με τους αγρότες να διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν χαρακτηρίζοντας «επικοινωνιακό παιχνίδι» την πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Οι αγρότες της Λάρισας διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να προσέλθουν σε διάλογο αν δεν υπάρξει δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης για λύσεις στα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, με πολλούς εκπροσώπους τους να προκρίνουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί, ήταν η πρώτη απάντηση στο κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο, των αγροτών εχθές, στο πλαίσιο του συμβολικού αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της μικροφωνικής από εκπροσώπους των μπλόκων και των σωματείων που έδωσαν το παρών στο λιμάνι, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων ενημέρωσε τους αγρότες για το κάλεσμα του πρωθυπουργού, λέγοντας: «Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε».

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δεν θα πάει κανείς», τόνισε, σύμφωνα με το thesspost.

Το απόγευμα της Παρασκευής δε, συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα στα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας (μεταξύ των οποίων και του Χρήστου Κέλλα), όπου προχώρησαν σε μια έντονη συμβολική διαμαρτυρία, πετώντας μπάλες με άχυρα και σανό στις εισόδους των κτιρίων, όπως κατέγραψε το Orange Press.

«Ήρθαμε ειρηνικά να τους δείξουμε, να καταλάβουν ότι το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση, δεν το τρώνε οι αγρότες» δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των συγκεντρωμένων, κρατώντας τα αιτήματα του κλάδου ανά χείρας. Το μήνυμα που έστειλαν ήταν σαφές και αδιαπραγμάτευτο: «Αν δεν υπάρξουν λύσεις ουσιαστικές... θεσμοθετημένες, εμείς δεν κουνιόμαστε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας».

Απαντώντας στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση, οι εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ο κ. Αλειφτήρας, έκαναν λόγο για κινήσεις τακτικής ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. «Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης μας καλεί 24 ώρες πριν από τη σύσκεψη στη Νίκαια. Είναι καθαρά επικοινωνιακό παιχνίδι» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «προέχει η κλιμάκωση του αγώνα και όχι ένας διάλογος επικοινωνιακός χωρίς σαφείς απαντήσεις».

Σε κάθε περίπτωση, οι οριστικές αποφάσεις θα «κλειδώσουν» στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 12.00, στη Νίκαια Λάρισας.

Η σύσκεψη αυτή θεωρείται η πιο κρίσιμη των κινητοποιήσεων που εδώ και δύο εβδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη, με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα να δίνουν το παρών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 35 έως 40 μπλόκα πανελλαδικά.





