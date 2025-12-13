Η αναβάθμιση και προσθήκη κλιματισμού σε συρμούς του Μετρό και του Ηλεκτρικού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των επιβατών είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και της ΣΤΑΣΥ.

Τις προηγούμενες ημέρες οι Σταθερές Συγκοινωνίες δημοσίευσαν επίσημα την πρόσκληση για προκαταρκτική διαβούλευση σχετικά με την υποβολή ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης για την εγκατάσταση κλιματισμού σε 16 συρμούς των γραμμών 1, 2 και 3.

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι κρίσιμη, γιατί αφορά τους συρμούς 1ης γενιάς - εκείνους δηλαδή που δεν διαθέτουν καθόλου κλιματισμό, παρά μόνο αερισμό και μικρά παράθυρα που ανοίγουν.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, το οποίο όχι μόνο επιβεβαιώνει ότι το έργο προχωρά, αλλά και ότι προχωρά με διαδικασίες εξπρές σε σχέση με τα γνωστά δεδομένα της γραφειοκρατίας. Μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα, όμως σε λίγους μήνες το θέμα θα επιστρέψει δυναμικά στον δημόσιο διάλογο. Στόχος μας οι συρμοί του Μετρό να έχουν σύγχρονες προδιαγραφές, τεχνολογίες και κατά συνέπεια καλύτερες καθημερινές μετακινήσεις για το επιβατικό κοινό. Οι διαδικασίες τρέχουν και φανερώνουν ότι το σχέδιο για κλιματισμό στο μετρό και στον ηλεκτρικό δεν είναι πια υπόσχεση αλλά έργο εν εξελίξει» δηλώνουν κύκλοι του Υπουργείου Μεταφορών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, στο επιτελείο τού αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, «το ρολόι μετράει αντίστροφα. Όχι για τις ανακοινώσεις, αλλά για τις μελέτες, τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις και όλα όσα συνήθως καθυστερούν ένα δημόσιο έργο».

«Ζητήστε τον λόγο από αυτούς που παρήγγειλαν μετρό χωρίς ψύξη», είχε πει ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Σήμερα όμως, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο παρελθόν, αλλά στο παρόν. Στις διαδικασίες που τρέχουν και φανερώνουν ότι το σχέδιο για κλιματισμό στο μετρό και στον ηλεκτρικό δεν είναι πια υπόσχεση αλλά έργο εν εξελίξει. Μιλούν για έναν «αγώνα δρόμου», στον οποίο τα εμπόδια δεν είναι μόνο τεχνικά αλλά και γραφειοκρατικά και «η προσπάθεια αυτή δεν γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα, αφού η επιλογή να ξεκινήσουν οι διαδικασίες το φθινόπωρο και όχι να περιμένουν την άνοιξη δείχνει ότι υπάρχει πρόθεση να μη χαθεί άλλος χρόνος».

Τι αλλάζει στους συρμούς - Γιατί το έργο είναι τεχνικά σύνθετο

Η κατάσταση, όμως, δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, οι παλιοί συρμοί χρειάζονται πολύ περισσότερα από μια απλή «τοποθέτηση μηχανημάτων».

Για να μπει κλιματισμός απαιτείται μια σειρά τεχνικών διεργασιών:

● Αναλυτικές μελέτες θερμικού φορτίου

● Μετατροπές στις οροφές

● Τοποθέτηση νέων στατικών μετατροπέων για την απαιτούμενη παροχή ρεύματος

● Νέος φωτισμός LED

● Δοκιμές ασφαλείας, θερμικής απόδοσης και ηλεκτρολογικής λειτουργίας

● Εκτεταμένες εργασίες κοπής, ενίσχυσης και ανακατασκευής

Στην πράξη, κάθε συρμός χρειάζεται πλήρη επανασχεδιασμό συγκεκριμένων τμημάτων του ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί το νέο σύστημα κλιματισμού, το οποίο θα τοποθετηθεί στην οροφή και θα απαιτήσει νέο σύστημα αεραγωγών.

Η μελέτη προβλέπει ότι μία μονάδα ανά βαγόνι μπορεί να εξασφαλίσει θερμοκρασίες στους 26°C με 29°C ακόμη και όταν η εξωτερική είναι στους 35°C, επιδόσεις σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για αστικά δίκτυα.

Το έργο θα εκτελεστεί στο αμαξοστάσιο του Ελαιώνα, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποκλειστικής χρήσης για τον ανάδοχο.

«Αν και πρόκειται για μια μεγάλη τεχνική επιχείρηση, όμως μπαίνει πλέον στη γραμμή εκκίνησης» αναφέρουν οι κύκλοι του υπουργείου.

Η Γραμμή 1 και το μεγάλο ζητούμενο

Η Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) αναμφίβολα αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημα. Και οι 18 συρμοί με κλιματισμό υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα η απόδοση να μην είναι ικανοποιητική, ενώ 14 από αυτούς έχουν ήδη δρομολογηθεί για αναβάθμιση από την CAF που κατηγορείται από την ΣΤΑΣΥ για σημαντικές καθυστερήσεις στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Αντίστοιχα, στις Γραμμές 2 και 3, οι συρμοί 1ης γενιάς δεν διαθέτουν καθόλου κλιματισμό. Μόνο οι 30 από τους 52 νεότερους συρμούς έχουν σήμερα αξιόπιστη ψύξη.

«Γι' αυτό και το έργο αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά πραγματική ανάγκη των πολιτών - και μάλιστα επείγουσα» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κύκλοι του Υπουργείου Μεταφορών.

