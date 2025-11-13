Βυθισμένο στη θλίψη είναι το χωριό του 4χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του στη δυτική Αχαΐα, με την οικογένεια, τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να οδηγούν το παιδί σήμερα, στην τελευταία του κατοικία σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού.

Λευκά και μπλε μπαλόνια στόλιζαν από χθες τα μπαλκόνια του χωριού, ενώ οι κάτοικοι στάθηκαν συντετριμμένοι δίπλα στην οικογένεια.

Συντετριμμένος και ο 25χρονος θείος του που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη πως έγινε το μοιραίο ατύχημα που στοίχισε την ζωή στο ανιψάκι του.

Στην κατάθεσή του ο θείος περιέγραψε με λυγμούς τα όσα συνέβησαν: «Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ».

Η κηδεία του παιδιού τελέστηκε στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας

Η μοιραία βόλτα

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου κάνοντας βόλτα, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι 2 στο έδαφος. Η αιτία της πτώσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας όπου εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων σου και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί πάλευαν 40 λεπτά να τον επαναφέρουν. Το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3.5 ώρες μετά.

Λόγω των τραυμάτων που υπέστη και ο 25χρονος, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη. Χθες με απόφαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

