Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες της ασύλληπτης τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.25) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα 3χρονο αγοράκι, έπεσε από μάντρα περίπου 2 μέτρα, τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα κατέληξε στο Καραμανδάνειο. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας πέφτοντας μάλιστα μαζί από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα, στην τραγική οικογένεια, η οποία την ώρα του δυστυχήματος, βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το άτυχο παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.

Πηγή: skai.gr

