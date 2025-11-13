Πώς στρατολόγησε η 52χρονη τον παλαιοημερολογίτη ιερέα στο κύκλωμα ναρκωτικών

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του ιερέα παλαιοημερολογίτη που συνελήφθη, για διακίνηση ναρκωτικών που έκρυβε σε ιερό ναό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η 52χρονη αρχηγός του μεγάλου κυκλώματος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το πάθος του ρασοφόρου, που ήταν τα ναρκωτικά.

Ως χρήστης, ο ίδιος φέρεται να της χρώσταγε πολλά χρήματα από την αγορά ουσιών, και έτσι μπήκε και ο ίδιος στο κύκλωμα.

Σημειώνεται πως μετά την απολογία της η 52χρονη προφυλακίστηκε, χτες, Τετάρτη.

Κατά την απολογία της φέρεται να αρνήθηκε στις κατηγορίες, υποστήριξε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και πώς οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τους συγκατηγορουμένους της ιερείς παλαιοημερολογίτες ήταν λόγω της πίστης της.

Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 50χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν αρχηγός του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος

Το skai.gr έφερε τις προηγούμενες ημέρες στη δημοσιότητα και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ των μελών του κυκλώματος, όπου οι ρόλοι αντιστοιχούν στον ιερέα που πιάστηκε στη Ρόδο, τον ιερέα-YouTuber («Ψηλός») και τη γυναίκα συνεργάτιδα.

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν μια δραματική βιασύνη για την ολοκλήρωση συναλλαγών, με τον ιερέα που συνελήφθη στη Ρόδο να ζητά επίμονα από μία συνεργάτιδα την παράδοση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό «μακαρόνια».

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;»

* Η συνεργάτιδα: «Λεφτά έχω;»

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ τριακόσια ευρώ». «Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ».

Λίγο αργότερα, ο συλληφθείς στη Ρόδο ρωτά ξανά για την ουσία:

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Μακαρόνια;»

* Η συνεργάτιδα: «Όχι ρε… Που να υπάρχουνε στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά…όχι εκεί…πλέον».

«Ρολόν» και «Άρτος»: Τα κωδικοποιημένα ανταλλάγματα

Μετά την ολοκλήρωση της δοσοληψίας, ο συλληφθείς στη Ρόδο επιβεβαιώνει την αποστολή των αντιτίμων με φαινομενικά αθώα αντικείμενα.

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν σου στέλνω ρολόν, ένα σπρέι [μάρκα]. Και…και άρτο».

* Η συνεργάτιδα: «Τον είδες; Τον Ψηλό;»

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Ναι και άρτο από τη Παναγία ναι ναι ναι. Τα έχω…τα

κανόνισα όλα».

Ο φόβος της αποκάλυψης: Ναρκωτικά και ζιγκολό

Η αγωνία τους για τα χρέη και ο φόβος της αποκάλυψης κορυφώνονται σε νεότερο διάλογο. Η συνεργάτιδα αναφέρει ότι «ο [YouTuber] στον φίλο του» χρωστάει, ενώ ο συλληφθείς στη Ρόδο μεταφέρει σοκαριστικές καταγγελίες που έγιναν στον ιερέα τους.

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά…προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω».

* Ο συλληφθείς στη Ρόδο: «Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό».

Η προειδοποίηση για την τηλεφωνική επικοινωνία είναι το τελευταίο κομμάτι που

συμπληρώνει το παζλ:

* Η συνεργάτιδα: «…απλά πες στον γέροντα να μη μιλάει πολύ στο τηλέφωνο γιατί…στο κανονικό έτσι όπως μιλάμε».

Οι διάλογοι, αποτελούν βασικό αποδεικτικό υλικό στα χέρια των αρχών. Όπως προέκυψε από την έρευνα το κύκλωμα πουλούσε το ένα κιλό κοκαΐνης για 35.000 ευρώ και το ένα κιλό κάνναβης στα 2.500 ευρώ ενώ οι επικοινωνίες των ιερέων με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φαίνεται να πραγματοποιούνταν από το ίδιο κινητό τηλέφωνο.

