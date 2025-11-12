Πάτρα: 40 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στο παιδί - Κατηγορείται ο θείος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Στη σύλληψη του 25χρονου θείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προχώρησε η αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό του νηπίου ηλικίας περίπου 4 ετών το απόγευμα της Τρίτης στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος, βάδιζε μαζί του. Κάποια στιγμή κινούμενοι και οι δύο στην άκρη του δρόμου έπεσαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το σημείο που συνέβη η τραγωδία:

Κατόπιν, το τραυματισμένο παιδί διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου, όπως διέγνωσαν οι γιατροί, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με μειωμένο επίπεδο συνείδησης σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε το βράδυ της Τρίτης.

Ο 25χρονος, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, κατηγορείται για ανθρωποκτόνα από αμέλεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένος, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού τους.

Πηγή: Skai.gr

