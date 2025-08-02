Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση ενός 13χρονου από τα Βραχνέικα της Πάτρας, ο οποίος στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, χωρίς να γίνει αντιληπτός από την οικογένειά του, πήρε το όχημα του πατέρα του, και από εκείνη την ώρα έχει εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με το tempo24, η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές και από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει μια αγωνιώδης προσπάθεια να εντοπιστεί το αγόρι.

Ομάδες πυροσβεστών και αστυνομικοί με περιπολικά «χτενίζουν» την περιοχή, επιστρατεύοντας ακόμα και θερμικές κάμερες και drone, προκειμένου να βρουν τον 13χρονο.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε τρακαρισμένο στην περιοχή Λαμπρέΐκα της Κάτω Αχαΐας, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του παιδιού.

